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Назначены досрочные выборы губернатора Севастополя 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
Назначены досрочные выборы губернатора Севастополя
Фото: РИА Новости
Законодательное собрание Севастополя сегодня назначило досрочные выборы губернатора Севастополя, которые состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
— В адрес Заксобрания поступило письмо Севастопольской городской избирательной комиссии о необходимости назначить досрочные выборы губернатора, — сообщил председатель комитета ЗС по законодательству и государственному строительству Сергей Колбин. — Согласно законодательству Севастополя, выборы губернатора назначаются не ранее чем за 100 дней и не позднее 90 дней до дня голосования.
Постановление о назначении поддержали 17 из 23 депутатов.
— Дан старт губернаторской кампании в Севастополе, — резюмировал спикер ЗС Владимир Немцев.
Напомним, экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников ушел в отставку по собственному желанию 11 июля 2019 года. Временно исполняющим обязанности был назначен Михаил Развожаев. А накануне партия "Единая Россия" приняла решение поддержать его кандидатуру на выборах 13 сентября.
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Комментарии
Политика , Михаил Развожаев , Владимир Немцев , Дмитрий Овсянников , Единая Россия , Севастополь
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