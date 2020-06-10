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Пушков отреагировал на решение Румынии признать Россию врагом 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Пушков отреагировал на заявление о враждебности России
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков оценил признание России врагом в оборонной стратегии Румынии.
Пушков написал в Twitter, что Румыния вслед за США повторяет ложные «банальности» об «агрессивности» России.
«Что-то мы не слышали возмущенный голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию. Тут Бухарест поражает слепота: ничего не вижу, ничего не слышу», — отметил сенатор.
Напомним, Румыния впервые с окончания Второй мировой войны официально признала Россию «врагом»: в стратегии национальной обороны республики на 2020-2040 годы говорится об «агрессивном поведении» нашей страны и о «милитаризации Черноморского региона».
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Политика , Алексей Пушков , Румыния , США
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