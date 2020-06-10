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Песков оценил слова Патрушева о деструктивной деятельности США 

RT на русском и ещё 11 1 час назад
Песков высказался о деструктивной деятельности США
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют мнение секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что деструктивную деятельность в России координируют Госдепартамент США и ведущие американские неправительственные организации.
«Это, безусловно, в том числе и мнение Кремля. Об этом неоднократно говорилось ранее. Много есть примеров», — отметил Песков.
По его словам, речь идёт «в целом о концептуальной линии», которая «последовательно проводится» в отношении России.
Песков подчеркнул, что это «всё видно невооружённым взглядом».
Ранее Патрушев в интервью изданию «Аргументы и Факты» назвал координаторов деструктивной деятельности в России. По его словам, это — Госдеп, Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, а также ведущие неправительственные организации США, в том числе институт «Открытое общество» (Фонд Сороса)*.
* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Николай Патрушев , Генпрокуратура РФ , Госдеп США , Совет безопасности РФ , США
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