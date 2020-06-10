Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг появившиеся в западных СМИ утверждения о том, что Москва якобы занижает данные о смертности от коронавирусной инфекции в стране. Об этом он заявил в интервью CNN.

Отвечая на утверждение журналистов о том, что в России фиксируется малое число умерших в сравнении с другими странами, Песков сказал: «Вы не задумывались, что система здравоохранения в России является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?».

Говоря о количестве выявленных в стране случаев инфицирования, Песков рассказал, что российские врачи проводят как можно больше тестов.

«Чем больше тестов, тем больше заболевших», — сказал он.

Также Песков отметил, что пандемия не стала поводом для набора политических очков Владимиром Путиным , поскольку президента не заботит его личный рейтинг.

«Если вы на самом деле являетесь государственным деятелем, вам не следует думать о своем рейтинге. Поскольку, если вы думаете только о своем рейтинге, вы не сможете принимать ответственные решения», — резюмировал он.

Россия входит в тройку стран-лидеров по числу заболевших COVID-19, уступая только США и Бразилии. Всего в стране с начала эпидемии было выявлено 485,2 тысячи инфицированных. Умерли 6142 пациента, выздоровели более 242 тысяч человек. Число проведенных тестов на коронавирус превышает 13,2 миллиона.