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Песков отрицает занижение Россией статистики по коронавирусу 

РИА Новости и ещё 10 36 минут назад
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью CNN опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу в России.
Пескова спросили, возможна ли "манипуляция" статистикой, поскольку в России фиксируется значительно меньше смертей, чем в других странах.
"Нет, я не согласен с этой оценкой. Вы не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения и что есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых", — ответил Песков.
Он также заявил, что Владимира Путина при принятии решений не заботит его рейтинг.
"Президент Путин много раз заявлял, что его не заботит его личный рейтинг, что в политике, если вы настоящий государственный деятель, не нужно думать о своем рейтинге. Если вы думаете только о рейтинге, то вы не сможете принимать ответственные решения", — сказал Песков.
В начале марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным организации, общее число зараженных по всему миру превысило семь миллионов человек. Умерли более 400 тысяч пациентов.
В России выявили более 485 тысяч случаев COVID-19. Из них свыше 242 тысяч человек вылечились.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ВОЗ , CNN
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