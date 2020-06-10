Низкая смертность от коронавируса в России связана с эффективностью системы здравоохранения. Об этом в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Рамблер» писал, что ранее издание Financial Times сообщило, что смертность пациентов с коронавирусной инфекцией в России может быть существенно выше официальной статистики. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в стране не манипулировали официальной статистикой.

Дмитрий Песков также опроверг утверждения о занижении данных по смертности от коронавируса в России.

«Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?» — заметил он.

Представитель Кремля также напомнил, что в России проводится массовое тестирование на COVID-19.

«А чем чаще вы тестируете, тем больше выявляется новых случаев», — отметил он.

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 404, до 493 657 человек. За все время наблюдения от COVID-19 в России излечились 252 783 пациента, 6 358 человек скончались.