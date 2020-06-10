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Песков объяснил низкую смертность от коронавируса в РФ 

Алиса Селезнёва и ещё 29 16 минут назад
Низкая смертность от коронавируса в России связана с эффективностью системы здравоохранения. Об этом в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Рамблер» писал, что ранее издание Financial Times сообщило, что смертность пациентов с коронавирусной инфекцией в России может быть существенно выше официальной статистики. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в стране не манипулировали официальной статистикой.
Дмитрий Песков также опроверг утверждения о занижении данных по смертности от коронавируса в России.
«Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?» — заметил он.
Представитель Кремля также напомнил, что в России проводится массовое тестирование на COVID-19.
«А чем чаще вы тестируете, тем больше выявляется новых случаев», — отметил он.
За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 404, до 493 657 человек. За все время наблюдения от COVID-19 в России излечились 252 783 пациента, 6 358 человек скончались.
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Политика , Видео , Общество , Татьяна Голикова , Дмитрий Песков , CNN
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