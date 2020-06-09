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МИД выступил за мирный диалог по Арктике 

РИА Новости и ещё 2 22 минуты назад
МИД выступил за мирный диалог по Арктике
Фото: РИА Новости
Москва рассматривает Арктику как арену для сотрудничества, но при этом ответит, если кто-то из партнеров по региону поставит под сомнение возможность России защищать здесь свои интересы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Арктика все еще может рассматриваться как область сотрудничества, нежели соперничества. И Арктический совет предлагает для такой кооперации все возможности… Мы предпринимали шаги, чтобы улучшить положение дел, и, как мне кажется, ситуация изменилась по сравнению с тем, что наблюдалось еще несколько лет назад", — сказал Рябков в ходе онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.
Он напомнил, что Арктический совет в свое время был также площадкой для профессионального диалога военных представителей стран-членов, и "Россия будет способствовать возобновлению этой практики".
"Но вместе с тем Россия не будет молчать, если кто-либо, не буду показывать пальцем, поставит под сомнение нашу возможность защищать собственные интересы, в том числе безопасности, в этом регионе", — констатировал высокопоставленный российский дипломат.
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Политика , Сергей Рябков , МИД , Москва
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