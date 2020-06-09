МИД выступил за мирный диалог по Арктике 

"Арктика все еще может рассматриваться как область сотрудничества, нежели соперничества. И Арктический совет предлагает для такой кооперации все возможности… Мы предпринимали шаги, чтобы улучшить положение дел, и, как мне кажется, ситуация изменилась по сравнению с тем, что наблюдалось еще несколько лет назад", — сказал Рябков в ходе онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.

Он напомнил, что Арктический совет в свое время был также площадкой для профессионального диалога военных представителей стран-членов, и "Россия будет способствовать возобновлению этой практики".