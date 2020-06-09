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Рябков: продление ДСНВ даст время спланировать контроль гиперзвукового оружия 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Рябков заявил о важности продления ДСНВ
Фото: РИА Новости
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) даст время, чтобы совместно разработать меры по контролю над новыми видами вооружений, в том числе и гиперзвуковым оружием, передает ТАСС.
"Самым простым способом получить время будет продление существующего договора и использование дополнительных пяти лет для того, чтобы, возможно, пойти лучшим путем", — сказал Рябков.
По его словам, у России до сих пор существует беспокойство по поводу расширения американской системы ПРО и возможного вывода ядерного оружия в космос.
Ранее Госдепартамент США заявил, что американская администрация изучает возможность продления договора и учитывает позицию России по данному вопросу.
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Политика , Армия , Сергей Рябков , Госдеп США , ИТАР-ТАСС
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