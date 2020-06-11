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Лавров нанесет первый зарубежный визит с начала пандемии 

Газета.Ru и ещё 12 1 час назад
Лавров впервые с начала пандемии отправится за рубеж
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 июня прилетит в Белград, что станет его первым зарубежным визитом с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
По ее словам, визит главы российского внешнеполитического ведомства в Сербию будет рабочим.
"В ходе визита запланирована встреча с президентом этого государства, господином (Александром) Вучичем, переговоры с первым заместителем председателя правительства, министром иностранных дел Сербии господином (Ивицей) Дачичем", — рассказала Захарова.
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Политика , Сергей Лавров , МИД
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