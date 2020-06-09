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Путин обсудил с Меркель положение дел в Сирии, Ливии и на Украине 

ТАСС 30 минут назад
Путин провел переговоры с с Меркель
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Сирии. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Кремля.
"Рассмотрены ключевые аспекты ситуации в Сирии, в том числе связанные с обеспечением гуманитарных потребностей населения республики", — говорится в сообщении по итогам телефонного разговора.

Ситуация в Ливии

Путин и Меркель также обеспокоены ситуацией в Ливии. "Путин и Меркель выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий в Ливии. Акцентирована безальтернативность скорейшего прекращения огня и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН", — сообщила пресс-служба Кремля.
Там отметили, что "с российской стороны дана позитивная оценка посредническим усилиям Египта по мирному урегулированию ливийского кризиса в развитие решений Берлинской международной конференции 19 января 2020 года".

Обстановка на Украине

Президент РФ и канцлер ФРГ отметили отсутствие прогресса при реализации Минска-2. "Продолжен обмен мнениями о положении дел в контексте урегулирования внутриукраинского конфликта. Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже в 2019 года", — говорится в сообщении.
Путин вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского комплекса мер.
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Комментарии
Политика , Ангела Меркель , Владимир Путин , ООН , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Германия , Ливия , Сирия
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