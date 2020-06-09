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Медведев: число киберпреступлений в РФ выросло на 85% 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Медведев завил о росте числа киберпреступлений
Фото: globallookpress.com
Заместитель главы Совета безопасности РФ объяснил, что такой высокий скачок произошел только за последние пять месяцев.
Число преступлений с использованием интернета, информационных технологий и мобильной связи в РФ составило более 180 тысяч. Об этом сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Как отметил бывший премьер-министр, к закономерному росту киберпреступности привела эпидемия коронавируса, которая вынудила многих граждан перейти вместе со своими сотрудниками на работу в цифровом формате.
На совещании по проекту концепции общественной безопасности в России до 2030 года Дмитрий Медведев сообщил, что рост в киберпреступлениях произошел за последние пять месяцев. В процентном отношении эта цифра составила 85% — именно на столько произошел скачок в количестве мошеннических операций по сравнению с аналогичным периодом.
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Политика , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ
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