Медведев завил о росте числа киберпреступлений

Все новости на карте

Заместитель главы Совета безопасности РФ объяснил, что такой высокий скачок произошел только за последние пять месяцев.

Число преступлений с использованием интернета, информационных технологий и мобильной связи в РФ составило более 180 тысяч. Об этом сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Как отметил бывший премьер-министр, к закономерному росту киберпреступности привела эпидемия коронавируса, которая вынудила многих граждан перейти вместе со своими сотрудниками на работу в цифровом формате.