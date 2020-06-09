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В Госдуме прокомментировали введение электронных трудовых книжек в России 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
В ГД оценили введение электронных трудовых книжек
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв прокомментировал введение электронных трудовых книжек в России.
«Весь мир движется к электронной системе, к цифровым системам», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Вместе с тем, по его словам, электронные носители нужно дублировать, и трудовую книжку, например, можно распечатать.
Журавлёв также выразил мнение, что в каждом ведомстве должны храниться свои данные.
Ранее газета «Известия» сообщала, что работодатели оценили введение электронных трудовых книжек в России.
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Политика , Алексей Журавлев , Госдума , газета "Известия" , Радиостанция "Говорит Москва"
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