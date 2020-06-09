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Путин похвалил Грефа за работу во время пандемии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Путин похвалил Грефа за работу во время пандемии
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом заявил, что сейчас перед финансовой отраслью много задач, но в банке справляются с их решением.
«Знаю, что хотели рассказать о текущей работе, знаю также, и мы с вами об этом говорили, что перед финансовыми нашими, тем более ведущими, учреждениями в сегодняшней непростой ситуации очень много задач, но знаю, что вы с этими задачами справляетесь», — передает слова Путина РИА «Новости».
Греф, в свою очередь, сообщил, что Сбербанк рефинансировал населению кредиты на сумму около 1 трлн рублей, передает ТАСС.
Также, указал он, Сбербанк сформировал резервов в три раза больше, чем в прошлом году. По словам Грефа, российская экономика справится с восстановлением после коронавируса лучше европейской или американской.
В мае Греф говорил, что экономика России начала восстановление, но пока не теми темпами, которые хотелось бы видеть.
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Политика , Герман Греф , Владимир Путин , Сбербанк России , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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