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Госдума вернулась на голосование при помощи рук 

Павел Тиунов 51 минуту назад
Госдума вернулась на голосование при помощи рук
Фото: РИА Новости
Депутаты Государственной Думы РФ были вынуждены перейти на традиционный метод голосования путем поднятия рук из-за неполадок в электронной системе, сообщает Telegram-канал РИА Новости.
Инцидент произошел 9 июня. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, узнав, что на перезагрузку информационной системы понадобится 15-20 минут, предложил парламентариям вернуться к «старому, проверенному, безупречному, но может быть чуть более сложному варианту выражения своего мнения».
«Уважаемые коллеги, самое надежное — это человек», — отметил Володин.
Отмечается, что депутаты практически единогласно приняли традиционный порядок работы, однако голосование по законопроектам было решено отложить до полной перезагрузки электронной системы.
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Политика , Вячеслав Володин , Госдума , РИА Новости
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