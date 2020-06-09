Госдума вернулась на голосование при помощи рук 

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Депутаты Государственной Думы РФ были вынуждены перейти на традиционный метод голосования путем поднятия рук из-за неполадок в электронной системе, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Инцидент произошел 9 июня. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин , узнав, что на перезагрузку информационной системы понадобится 15-20 минут, предложил парламентариям вернуться к «старому, проверенному, безупречному, но может быть чуть более сложному варианту выражения своего мнения».

«Уважаемые коллеги, самое надежное — это человек», — отметил Володин.

Отмечается, что депутаты практически единогласно приняли традиционный порядок работы, однако голосование по законопроектам было решено отложить до полной перезагрузки электронной системы.