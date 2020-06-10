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Послы стран ЕС согласовали продление антироссийских санкций по Крыму 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
ЕС согласовал продление санкций против России
Фото: РИА Новости
Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали продление на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией, сообщил источник в Совете ЕС.
«Послы согласились продлить санкции на год — до 23 июня 2021 года», — сообщил источник ТАСС.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер высказался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС после воссоединения России с Крымом, и подчеркнул, что сотрудничество с Россией особенно необходимо в экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса. Кроме того, Шредер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, назвав его «карликом».
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Политика , Крым наш , Андрей Мельник , Герхард Шредер , ЕС , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Республика Крым , Севастополь
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