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Евросоюз продлил санкции против Крыма еще на год 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 1 час назад
Евросоюз продлил санкции против Крыма еще на год
Фото: Национальная Служба Новостей
Постпреды 27 государств-членов Евросоюза согласовали продление санкций против Крыма и Севастополя еще на один год. Решение принято в рамках непризнания вхождения полуострова в состав России. «Послы согласились продлить санкции на год — до 23 июня 2021 года», — сообщил источник ТАСС в Совете Евросоюза. Новость дополняется
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Политика , В мире , Европа , Конфликты , Украина , Крым наш , ЕС , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Республика Крым , Севастополь
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