Постпреды 27 государств-членов Евросоюза согласовали продление санкций против Крыма и Севастополя еще на один год. Решение принято в рамках непризнания вхождения полуострова в состав России. «Послы согласились продлить санкции на год — до 23 июня 2021 года», — сообщил источник ТАСС в Совете Евросоюза. Новость дополняется
Евросоюз продлил санкции против Крыма еще на год
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