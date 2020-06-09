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В Кремле оценили снятие ограничений в Москве 

BFM.RU и ещё 1 25 минут назад
В Кремле не считают преждевременным решение столичного мэра о снятии большинства ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Собянин действовал в рамках своих полномочий градоначальника, передает РИА Новости.
«Какие-то ограничения остаются, какие-то будут сниматься по истечении одной или двух недель. Это же не полная отмена. Собянин весьма аргументированно все это объяснил вчера в своем выступлении», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что речь идет о реализации полномочий, которыми президент наделил глав регионов. Представитель Кремля также напомнил, что еще в начале «ковидной истории» Путин говорил, что эти полномочия руководители на местах должны реализовывать в тесной координации с правительственным штабом, что и сделал мэр Москвы, основываясь на экспертных показателях..
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Политика , Видео , Новости Москвы , РИА Новости
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