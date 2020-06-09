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Путина пригласили на открытие мемориала «Самбекские высоты» 

РИА Новости и ещё 2 42 минуты назад
Путина пригласили на открытие «Самбекских высот»
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу Ростовской области Василия Голубева за приглашение на открытие военно-исторического комплекса "Самбекские высоты", которое запланировано на конец августа.
Путин во вторник по видеосвязи пообщался с губернатором региона. Глава области в рамках рабочей встречи объявил о завершении строительства военно-исторического комплекса "Самбекские высоты". Он уточнил, что этот объект площадью 14,5 гектаров был построен "по поручению ветеранов Великой Отечественной войны и, по сути, поисковых отрядов".
"Сегодня он завершён, идут последние приготовления к открытию. Планируем открытие 30 августа, это день освобождения Ростовской области", — рассказал Голубев.
Президент поблагодарил за приглашение на это событие.
"Я вижу здесь тоже есть среди бумаг, которые вы заранее передали, есть приглашение. Спасибо вам за это приглашение", — ответил Путин.
Голубев в ходе встречи также отметил, что в этом году регион отмечает 450-летие служения донских казаков российскому государству.
"Мы работаем над тем, чтобы подготовить и провести несколько мероприятий, это очень насыщенный план. Приглашаем туда казаков из других войск страны", — рассказал глава области.
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Политика , Василий Голубев , Владимир Путин , Ростовская Область
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