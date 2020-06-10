Зеленский объяснил нежелание оскорблять Путина

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«Рамблер» писал, что ранее президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к проведению торжественных парадов Победы, которые должны пройти 24 июня в Москве и других городах страны.

Сегодня представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос, отправлялось ли президенту Украины приглашение принять участие в параде Победы в Москве.

«Нет, насколько я знаю, не отправлялось», — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что «акцент делается на возобновление официальных приглашений главам государств СНГ».