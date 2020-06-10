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Зеленского не пригласили на парад Победы в Москве 

Алиса Селезнёва и ещё 14 33 минуты назад
Зеленский объяснил нежелание оскорблять Путина
Фото: AP
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не было направлено приглашение на участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Об этом сообщает ТАСС.
«Рамблер» писал, что ранее президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к проведению торжественных парадов Победы, которые должны пройти 24 июня в Москве и других городах страны.
Сегодня представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос, отправлялось ли президенту Украины приглашение принять участие в параде Победы в Москве.
«Нет, насколько я знаю, не отправлялось», — заявил Песков.
Он также подчеркнул, что «акцент делается на возобновление официальных приглашений главам государств СНГ».
«Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», — пояснил пресс-секретарь президента России.
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Комментарии 4
Политика , Крым наш , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Москва
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