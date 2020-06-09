Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский объяснил нежелание оскорблять Путина 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Зеленский объяснил нежелание оскорблять Путина
Фото: AP
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свое нежелание оскорбительно высказываться о российском лидере Владимире Путине, передает dsnews.ua.
«Считаю, ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи про личное. Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей», — заявил Зеленский в интервью «Украинской правде». Он отметил, что рискует не своими рейтингами, а жизнями людей
Зеленский добавил, что его не интересуют «человеческие качества» Путина. «Я считаю, что до конца таких людей никто не может знать. До конца может знать, наверное, он сам», — сказал Зеленский.
В 2014 году, после смены центральной власти на Украине в результате массовых протестных акций, Крым вошел в состав России по результатам проведенного на полуострове референдума. Часть Донецкой и Луганской области объявили независимость. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Последние новости
В России выявили 8595 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 8595 новых случаев заражения коронавирусом Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве Ефремов признал себя виновным в аварии Ефремов признал себя виновным в аварии
Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Украинская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
Украина меняет границы: Киев все решил за Донбасс
Украина меняет границы: Киев все решил за Донбасс
Видео
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
00:26
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
Общество
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
00:11
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
Происшествия
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
00:31
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
Общество
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
01:32
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
Происшествия
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
00:44
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
Армия
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
01:16
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
Армия
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
00:27
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение