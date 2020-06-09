Как Ельцин и Кучма наследство СССР делили

9 июня 1995 года президент России Борис Ельцин и его украинский коллега Леонид Кучма подписали договор о раздельном базировании Черноморского флота. Этот документ стал одним из главных на пути к полному разделу ЧФ между России и Украиной, который полностью завершился лишь под конец XX века. Как страны делили между собой наследие советской эпохи — в материале «Газеты.Ru».

25 лет назад президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали Соглашение о раздельном базировании Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины. Начало этому процессу было положено еще в 1994 году, когда Украину возглавлял Леонид Кравчук , тогда стороны подписали Соглашение о поэтапном урегулировании проблемы Черноморского флота — предполагающее раздельное базирование.

Вопрос принадлежности Черноморского флота для России и Украины после распада СССР был достаточно спорным, хотя с другими бывшими республиками Советского Союза раздел имущества проходил практически безболезненно.

Камнем преткновения тогда стал пункт базирования флота, располагавшийся в Крыму . Эта территория была стратегически важной, так как там находились удобные бухты и аэродромы, а также средства ПВО. Крымская область была передана из состава РСФСР в УССР на основании указа Президиума Верховного Совета СССР в 1954 году. К слову, первый секретарь Крымского обкома КПСС Павел Тито уже тогда выступил против данного шага, после чего он был снят с должности и был переведен на работу в Москву . После распада СССР территория полуострова оставалась в составе независимой Украины.

Изначально ситуация с Черноморским флотом и размещением российских кораблей в Крыму складывалась не слишком позитивно. В апреле 1992 года Кравчук объявил советский ЧФ собственностью Украины, вызвав ответный шаг со стороны Ельцина. Последующие переговоры о разделе флота поровну и совместном использовании инфраструктуры зашли в тупик.

Кравчук столкнулся с давлением украинской оппозиции — его обвинили в госизмене, после чего он отказался от паритетного раздела Черноморского флота.

Споры о принадлежности ЧФ постепенно привели к ряду провокаций, в частности, украинские десантники штурмом взяли несколько объектов на базе в Одессе, где служили российские офицеры. Снизить накал помог сначала договор 1994 года, а затем и соглашение 1995-го — Москва отчасти пошла на уступки, отказавшись признавать Севастополь главной базой Черноморского флота России, но оставила там штаб и подняла Андреевский флаг над более чем 80% кораблей.

Раздел Черноморского флота

Спустя два года Россия и Украина приступили к новому этапу на пути к разделу Черноморского флота, весной были подписаны межправительственные договоренности, закрепляющие прошлые соглашения и прописывающие статус вместе с условиями пребывания ЧФ России в Крыму.

Так, российской стороне ушли 400 кораблей и более 160 единиц авиационной техники, пунктами корабельного базирования Черноморского флота стали Севастополь, Феодосия и Николаев. При этом авиация России была расположена на нескольких аэропортах Крыма.

Украине достались 30 боевых кораблей, одна подводная лодка, 28 судов обеспечения, всего — 67 единиц, а также она получила 90 боевых самолетов. Кроме того, по соглашению, украинская сторона ограничила численность иностранных военных и вооружений на своей территории, поэтому количество российских военнослужащих на Украине не могло превышать 25 тыс. человек.

Согласно одному из пунктов соглашения, Россия выплатила Украине $526,5 млн в качестве компенсации за раздел Черноморского флота, а также начала платить по $98 млн в год за аренду военной инфраструктуры Крыма. По договору, Москва и Киев договорились об аренде сроком на 20 лет — до 28 мая 2017 года, который в 2010 году был продлен до 2042 года.

Окончательно процесс раздела флота завершился в 1999 году, когда Верховная рада Госдума ратифицировали достигнутые договоренности. Документ вступил в силу 12 июня и над российскими кораблями был поднят Андреевский флаг.

Урезание флотилии

К началу распада СССР Черноморский флот состоял из 835 кораблей и судов различных классов. В частности, в него входили почти 30 подлодок, 6 ракетных крейсеров и около 50 десантных кораблей и катеров. Также ЧФ включал в себя более 400 самолетов и вертолетов.

Однако пока России и Украина в течении шести лет пытались урегулировать внутренние споры, состояние флота несколько ухудшилось. На это повлияло отсутствие должного финансирование и неразбериха среди личного состава, который терялся и не мог понять кому служить.

В итоге это привело к сокращению флотов обоих стран после завершения переговоров по ЧФ, да и общее изменение международной повестки сыграло свою роль — «холодная война» закончилась, и нужда в большом количестве вооружений отчасти отпала.

Так, спустя три года после ратификации соглашения о разделе ЧФ у России осталось менее 200 кораблей различного назначения и только 90 самолетов вместе с вертолетами. Украина также списала часть своих кораблей из-за их состояния.

Крымский вопрос

Впрочем, несмотря на достигнутые договоренности и исправную выплату аренды со стороны России, вопрос пребывания российского флота на украинской территории не раз становился предметом обсуждения у политиков на Украине в последующие годы. К примеру, с 2005 по 2010 год Киев придерживался достаточно агрессивной риторики в отношении Москвы, что вызвало ряд дискуссий о переносе базы Черноморского флота в Новороссийск, с помощью модернизации инфраструктуры города.

С приходом к власти президента Украины Виктора Януковича споры несколько поутихли, а взаимоотношения сторон стали отчасти налаживаться. Однако украинский госпереворот 2014 года вновь поставил крымский вопрос на повестку дня. Но весной того же года он окончательно разрешился путем возвращения Крыма в состав России. Полуостров перешел под юрисдикцию РФ по итогам референдума.

Впоследствии ряд украинских офицеров присягнули на верность российской стороне, Андреевские флаги поднялись над 16 кораблями и судами Украины. В свою очередь, к Киеву вернулись более 30 единиц флота ВМС Украины.

После присоединения Крыма, Россия денонсировала все соглашения о разделе Черноморского флота, тем самым завершив историю деления этой части советского наследия между двумя бывшими республиками СССР.