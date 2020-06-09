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В Общественной палате России призвали лечить Ефремова от алкоголизма 

Говорит Москва и ещё 7 48 минут назад
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил член комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия Павел Пожигайло. Он отметил, что алкоголизм распространён в актёрской среде.
«Профессия актёра, к сожалению, она обладает большой проблемой. Это такая профессиональная болезнь, называется она алкоголизм. Половина актёров, если не больше, из тех, кого мы знаем, они, к сожалению, болеют алкоголизмом. Они алкоголики. Это болезнь и относиться к этому надо, как к болезни. Миша Ефремов — талантливейший актёр, но когда он начинает пить, кода он уходит в запой, естественно он перестаёт быть человеком, то есть это зомби. Это не снимает никакой с него ответственности с точки зрения уголовного права и в конечном итоге суда за то, что он убил человека, но никакого отношения к званию «заслуженный артист» или вообще к его таланту это не имеет. Я считаю, что таких людей надо лечить».
Пожигайло подчеркнул, что Михаил Ефремов внёс большой вклад в российский кинематограф. По его мнению, тяжкое преступление нельзя смешивать с заслугами актёра в области культуры.
«Заслуженный артист» даётся за талант актёра. Более того, даётся за то, что, например, Михаил Ефремов сыграл очень много ролей, в том числе патриотических, военных, которые на самом деле ещё и после нашей жизни будут служить благому делу — воспитанию наших детей и поколений будущих. Вот за это ему дали «залуженного артиста». А то, что касается этой истории — это болезнь, он больной человек».
По факту ДТП с участием артиста накануне вечером в центре Москвы было заведено уголовное дело. На кадрах видеонаблюдения зафиксировано, как Jeep Grand Cherokee, в котором находился Михаил Ефремов, на высокой скорости пересекает двойную сплошную и врезается в Lada. В аварии погиб водитель фургона. Актёру грозит до 12 лет тюрьмы.
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Политика , Видео , Другое , Павел Пожигайло , Михаил Ефремов , Общественная палата России , Радиостанция "Говорит Москва"
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