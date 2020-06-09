Пушков высмеял слова историка из США о России

Ранее в интервью немецкой газете Spiegel Глод заявил, что "панические и маниакальные попытки" политиков остановить протесты в США свидетельствуют о "предсмертных хрипах умирающей старой Америки". Говоря о расизме, эксперт выразил мнение, что эта проблема существует также в Европе и, в частности, в России.

У сенатора Совфеда эта формулировка вызвала недоумение.

"Этот "историк" лучше бы не лез со своими суждениями о России. Тот факт, что он афроамериканец, не означает, что он может нести всякую чушь. Расизм наблюдается не у нас, а в США. Вот пусть они там и разбираются с этим. А то все каким-то боком пытаются нас приплести", — отметил Пушков в твиттере.

С конца мая во многих крупных городах США проходят акции протеста и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, инцидент был снят на видео. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.