Путин: изменения в конституцию рассчитаны на годы вперед для защиты нуждающихся в помощи 

Президент России Владимир Путин уверен, что предлагаемые поправки к конституции, касающиеся социальной сферы, рассчитаны на годы вперед и направлены на то, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены заботой.

На встрече с социальными работниками, которая проходит в режиме видеоконференции, глава государства назвал непреходящими нравственными нормами сострадание, взаимопомощь и милосердие.

"Эти ценности сформированы нашей историей, они в характере нашего народа, их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан страны. И закономерно, что при обсуждении поправок в конституцию особое внимание уделено именно социальной справедливости", — отметил президент.

По его словам, "предложенные изменения в основной закон закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки".

"Обязательно, не реже раза в год, индексация пенсий и пособий, при этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума", — напомнил содержание одной из поправок Путин.

Он подчеркнул, что эти нормы "прямого действия, которые должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием, получали необходимую, достаточную поддержку".