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Путин: изменения в конституцию рассчитаны на годы вперед для защиты нуждающихся в помощи 

ТАСС 1 час назад
Путин: изменения в конституцию рассчитаны на годы вперед для защиты нуждающихся в помощи
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин уверен, что предлагаемые поправки к конституции, касающиеся социальной сферы, рассчитаны на годы вперед и направлены на то, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены заботой.
На встрече с социальными работниками, которая проходит в режиме видеоконференции, глава государства назвал непреходящими нравственными нормами сострадание, взаимопомощь и милосердие.
"Эти ценности сформированы нашей историей, они в характере нашего народа, их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан страны. И закономерно, что при обсуждении поправок в конституцию особое внимание уделено именно социальной справедливости", — отметил президент.
По его словам, "предложенные изменения в основной закон закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки".
"Обязательно, не реже раза в год, индексация пенсий и пособий, при этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума", — напомнил содержание одной из поправок Путин.
Он подчеркнул, что эти нормы "прямого действия, которые должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием, получали необходимую, достаточную поддержку".
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Политика , Владимир Путин
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