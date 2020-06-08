Путин дал поручения по пособиям по безработице 

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, составленный по итогам совещания по ситуации на рынке труда, проведенного 27 мая. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года, предусмотрев срок действия указанной меры до 1 октября 2020 года», — говорится в поручении президента.

Как сообщал «Рамблер», о новых мерах поддержки россиян было объявлено 27 мая. На их реализацию будет выделено 35 млрд рублей.

Президент России также поручил увеличить размер минимального пособия по безработице с 1500 рублей до 4500 рублей и его выплату с 1 мая до 1 августа; назначить доплату в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка гражданам, которые лишились работы до 1 марта; назначить максимальное пособие по безработице в размере 12130 рублей для индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность после 1 марта.