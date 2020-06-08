Путин дал поручения по пособиям по безработице

Владимир Путин поручил правительству продлить выплату пособия по безработице на три месяца, сообщается на сайте Кремля. Глава государства отметил, что важно предусмотреть срок действия меры до 1 октября.

Также президент поручил распространить на безработных опекунов норму о доплате в три тысячи рублей на каждого ребенка.

Кроме того, Путин распорядился установить для индивидуальных предпринимателей, закрывших дело, пособие по безработице в максимальном размере.

Помимо этого, кабмину поручено усовершенствовать деятельность службы занятости населения. В частности, предлагается повысить качество услуг по трудоустройству, предоставлять их в числе прочего в электронной форме, например, с использованием такой информационно-аналитической системы как общероссийская база вакансий "Работа в России".

Доклад о работе по этим распоряжениям должен быть предоставлен до 10 июня, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин

Также президент поручил продумать внесение в трудовое законодательство изменений по совершенствованию дистанционных форм труда работников, а также внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений. Доклад об этом кабмину предстоит подготовить до 20 декабря.