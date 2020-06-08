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Путин дал поручения по борьбе с безработицей 

РИА Новости 17 минут назад
Путин дал поручения по пособиям по безработице
Фото: РИА Новости
Владимир Путин поручил правительству продлить выплату пособия по безработице на три месяца, сообщается на сайте Кремля. Глава государства отметил, что важно предусмотреть срок действия меры до 1 октября.
Также президент поручил распространить на безработных опекунов норму о доплате в три тысячи рублей на каждого ребенка.
Кроме того, Путин распорядился установить для индивидуальных предпринимателей, закрывших дело, пособие по безработице в максимальном размере.
Помимо этого, кабмину поручено усовершенствовать деятельность службы занятости населения. В частности, предлагается повысить качество услуг по трудоустройству, предоставлять их в числе прочего в электронной форме, например, с использованием такой информационно-аналитической системы как общероссийская база вакансий "Работа в России".
Доклад о работе по этим распоряжениям должен быть предоставлен до 10 июня, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Также президент поручил продумать внесение в трудовое законодательство изменений по совершенствованию дистанционных форм труда работников, а также внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений. Доклад об этом кабмину предстоит подготовить до 20 декабря.
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Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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