Кремль отреагировал на отмену безопасного режима в Москве

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Кремль отреагировал на отмену самоизоляции в Москве 

Lenta.ru 29 минут назад
Отмена самоизоляции в Москве — это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на указ мэра Москвы Сергея Собянина, передает РИА Новости.
Ранее столичный градоначальник объявил, что в Москве с 9 июня отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Собянин заявил, что москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования.
С 16 июня заработают летние веранды, стоматологии, возобновят работу музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки.
С 23 июня, согласно указу Собянина, в Москве планируют снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры, а также на работу детских садов и спортивных центров.
При этом мэр Москвы отметил, что москвичи должны соблюдать режим самосохранения. «Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия — четко выполнять требования санитарных служб», — сказал Собянин.
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Комментарии 5
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Сергей Собянин , РИА Новости , Москва
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