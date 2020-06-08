Кремль отреагировал на отмену безопасного режима в Москве 

Снятие эпидемиологических ограничений находится в компетенции главы региона. Об этом, как передает ТАСС , заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , комментируя решение мэра Москвы Сергея Собянина об отмене режима самоизоляции и системы электронных пропусков в столице.

По словам Пескова, решение мэра Москвы координировалось со штабом правительства России

Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Собянин объявил о постепенном возвращении Москвы к обычной жизни. Столичный градоначальник рассказал о трех этапах снятия ограничений, первый из которых начнется уже 9 июня. С этого дня в Москве отменяется режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок.