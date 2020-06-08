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Кремль отреагировал на отмену безопасного режима в Москве 

Вероника Полынина 55 минут назад
Снятие эпидемиологических ограничений находится в компетенции главы региона. Об этом, как передает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение мэра Москвы Сергея Собянина об отмене режима самоизоляции и системы электронных пропусков в столице.
По словам Пескова, решение мэра Москвы координировалось со штабом правительства России.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Собянин объявил о постепенном возвращении Москвы к обычной жизни. Столичный градоначальник рассказал о трех этапах снятия ограничений, первый из которых начнется уже 9 июня. С этого дня в Москве отменяется режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок.
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Сергей Собянин , Правительство РФ , Москва
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