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Путин объяснил решение о предоставлении льгот для НКО 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Путин объяснил решение о предоставлении льгот для НКО
Фото: РИА Новости
Нечистоплотные люди могут попытаться воспользоваться льготами для НКО, но мы решили их все равно предоставить, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Средства, которые бизнес направляет этим НКО и религиозным объединениям, могут быть отнесены в пределах 1% от выручки к так называемым внереализационным издержкам, то есть сумма пожертвования не будет учитываться при расчете налогов, которые предприниматель должен заплатить государству. Подчеркну, мы понимаем существующие здесь риски для возможных схем с так называемой оптимизацией налогов, но глубоко убежден, надо строить наши действия, не оглядываясь постоянно на то, что льготой могут воспользоваться нечистоплотные люди", — сказал Путин на встрече с соцработниками государственных учреждений и некоммерческих организаций.
"Мы должны поддержать именно законопослушных, добропорядочных граждан, а их большинство. Мы пошли на такой шаг, потому что в период эпидемии деловое сообщество России проявило себя ответственно, честно и достойно. Предприниматели оказывали помощь врачам, добровольцам, помогали органам власти на местах", — подчеркнул президент.
Такую зрелость, по его словам, "умение действовать вместе, всем миром, чтобы ответить на трудный вызов, продемонстрировало все гражданское общество". "И это доверие между государством, бизнесом и некоммерческим сектором, которое прошло проверку, укрепилось в период испытаний, и должно стать основой для нашего дальнейшего развития, для решения долгосрочных задач и в экономике, и в социальной сфере, для повышения благополучия людей", — сказал Путин.
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Политика , Владимир Путин
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