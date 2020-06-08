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Путин поздравил соцработников с их профессиональным праздником 

ТАСС и ещё 9 2 часа назад
Путин поздравил соцработников
Фото: РИА Новости
Труд социальных работников оказывает позитивное влияние на общество в целом, делая его более добрым и цивилизованным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с соцработниками, поздравляя их с профессиональным праздником.
Он отметил, что социальные работники выполняют "не просто какую-то работу". "Это миссия, которую вы несете по жизни, помогая конкретным людям. Это чрезвычайно важно для каждого из тех, кому вы подставляете плечо и отдаете часть своего сердца и души, это важно и для общества в целом, потому что от работы таких людей, как вы, наше общество становится в целом добрее, нежнее, там где нужно, сострадательнее, оно становится более цивилизованным, а значит, более эффективным, работоспособным, имеющим перспективу развития", — сказал Путин, добавив, что все это "лежит в основе нашего государства".
По словам президента, "последние события, связанные с коронавирусной инфекцией, и то, как люди откликнулись на чужую боль в этих очень сложных условиях, говорит о том, что в этом тоже есть частичка" результата прежних лет работы сотрудников соцучреждений.
Глава государства добавил, что власти РФ в последние годы стараются не только привлечь внимание общества к труду социальных работников, но и поддержать их усилия по помощи ближнему, "хоть, может, и не достаточно".
Он выразил уверенность, что российское общество преодолеет все трудности, связанные с пандемией, в том числе и благодаря усилиях тех, кто работает в социальных учреждениях.
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Политика , Владимир Путин
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