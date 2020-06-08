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Путин: Россия выдержала суровые испытания, связанные с коронавирусом 

ТАСС 34 минуты назад
Путин: Россия выдержала испытание коронавирусом
Фото: РИА Новости
Приверженность состраданию, взаимопомощи и милосердию помогла российскому народу выдержать суровые испытания, связанные с коронавирусом. Такое мнение высказал в понедельник президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеосвязи с соцработниками госучреждений и НКО по случаю Дня социального работника.
Он поблагодарил участников встречи за деятельное участие в защите граждан от коронавируса.
"Мы прошли и еще проходим через суровые испытания и выдержали их, потому что ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия", — сказал Путин, отметив, что эти ценности в народе сформированы историей России. "Их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан нашей страны", — подчеркнул Путин.
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Политика , Владимир Путин
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