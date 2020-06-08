Путин: Россия выдержала испытание коронавирусом

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Приверженность состраданию, взаимопомощи и милосердию помогла российскому народу выдержать суровые испытания, связанные с коронавирусом. Такое мнение высказал в понедельник президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеосвязи с соцработниками госучреждений и НКО по случаю Дня социального работника.

Он поблагодарил участников встречи за деятельное участие в защите граждан от коронавируса.