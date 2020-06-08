Мишустин призвал к готовности к нештатным ситуациям

Риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции в России , сохраняются. Необходимо быть готовыми к реакции на любое развитие ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Риски для людей всё ещё есть. Следует сохранять полную готовность, чтобы реагировать на любую нештатную ситуацию, — сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, прирост заболеваемости в России на 8 июня уже шестые сутки подряд не превышает 2%. А в Москве, где было выявлено больше всего случаев инфицирования, прирост составил 1%.

Премьер также отметил, что было выявлено 12,5 миллионов тестов на выявление инфекции, и зарегистрировано 40 различных тест-систем.