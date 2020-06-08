Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мишустин призвал к готовности к нештатным ситуациям из-за коронавируса 

News.ru и ещё 24 1 час назад
Мишустин призвал к готовности к нештатным ситуациям
Фото: ТАСС
Риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции в России, сохраняются. Необходимо быть готовыми к реакции на любое развитие ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Риски для людей всё ещё есть. Следует сохранять полную готовность, чтобы реагировать на любую нештатную ситуацию, — сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По его словам, прирост заболеваемости в России на 8 июня уже шестые сутки подряд не превышает 2%. А в Москве, где было выявлено больше всего случаев инфицирования, прирост составил 1%.
Премьер также отметил, что было выявлено 12,5 миллионов тестов на выявление инфекции, и зарегистрировано 40 различных тест-систем.
Как ранее писал NEWS.ru, со вторника, 9 июня, на территории Москвы будут отменены пропуска, график прогулок и режим самоизоляции, введённые на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом накануне отмены сообщил председатель столичной Общественной палаты Константин Ремчуков.
Видео дня. «Темникова на минималках»: певицу Фадеева засмеяли в сети
News.ru: последние новости
На сайте голосования по Конституции РФ появились изменения На сайте голосования по Конституции РФ появились изменения Захаровой присвоен высший дипломатический ранг Захаровой присвоен высший дипломатический ранг Мишустин: Россия готова постепенно открывать туристический сезон Мишустин: Россия готова постепенно открывать туристический сезон
Комментарии 1
Политика , Константин Ремчуков , Михаил Мишустин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова
Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова
«Проводили девочку мою»
«Проводили девочку мою»
Видео
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
00:13
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
00:34
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
01:02
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
00:22
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
Общество
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
02:40
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
Происшествия Новости Москвы
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
00:46
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
03:07
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
Происшествия В мире
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
00:23
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
Происшествия
В деле о разбившемся SSJ 100 нашли нестыковки
05:26
В деле о разбившемся SSJ 100 нашли нестыковки
Происшествия
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
00:39
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение