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Марии Захаровой присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла 

ТАСС и ещё 21 2 часа назад
Захаровой присвоен новый дипломатический ранг
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин указом присвоил высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Марии Захаровой, которая занимает пост официального представителя МИД РФ. Документ размещен на официальном сайте правовой информации.
Кроме этого, согласно тексту указа, этот ранг присвоен директору генерального секретариата МИД РФ Сергею Бутину, послу по особым поручениям российского дипведомства Сергею Губареву, а также послам РФ в Монголии Искандеру Азизову, на Кубе Андрею Гуськову, в Йемене Владимиру Дедушкину, в Бангладеш Александру Игнатову, в ОАЭ Сергею Кузнецову и в Шри-Ланке Юрию Материю.
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