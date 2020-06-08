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Песков: ЧП в Норильске не повлияет на планы по освоению Арктики 

РИА Новости 1 час назад
Песков высказался о ЧП в Норильске
Фото: РИА Новости
Чрезвычайное происшествие с разливом дизельного топлива в Норильске не повлияет на планы России по освоению Арктики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что это повлияет на эти планы. Планы по-прежнему амбициозные, освоение Арктики необходимо для развития нашей экономики, для развития социальной сферы. Это планы крупные, и, конечно, они будут дальше реализовываться, но при строжайшем соблюдении всех экологических норм и правил, экологических и технологических", — рассказал он журналистам.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
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Политика , Дмитрий Песков , МЧС , Норникель , Норильск
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