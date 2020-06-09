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«Доигрались»: Жириновский заявил, что в США началась революция 

РИА Новости и ещё 3 28 минут назад
«Доигрались»: Жириновский о «революции» в США
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Ситуация с беспорядками на территории США приведет к "революционным изменениям" в стране. Об этом написал в своем телеграм-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Политик утверждает, что текущее положение дел в Соединенных Штатах объясняется тем, что "верхи не могут, а низы не хотят".
"Доигрались, началась революция. Демократы проиграли все, и поэтому все время мешали Трампу управлять Америкой. Низы это видели и зашевелились. Решили, а давай устроим заварушку", — заявил Жириновский.
Лидер ЛДПР заключил, что "после шума наступает кладбищенская тишина".
В последние дни по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из сотрудников полиции давил на сонную артерию Флойда коленом в течение восьми минут 46 секунд несмотря на то, что тот говорил: "Не могу дышать". После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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Политика , Убийство , Владимир Жириновский , ЛДПР , США
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