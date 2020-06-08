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Песков заявил, что поправки к конституции поддерживаются большинством россиян 

ТАСС и ещё 14 1 час назад
Песков: большинство россиян поддерживает поправки к конституции
Фото: РИА Новости
Кремль фиксирует поддержку большинством россиян поправок к конституции. Об этом, сославшись на результаты социологических исследований, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация пока однозначно говорит по превалирующей поддержке пакета поправок к конституции, об этом свидетельствую практически все социологические исследования", — сказал представитель Кремля. Он также подчеркнул, что "крупнейшие политические силы в РФ, которые пользуются наибольшей поддержкой населения, также поддерживают поправки".
Песков признал, что при этом "есть партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения". "Они могут высказывать различные точки зрения", — считает он. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление президиума ЦК КПРФ, в котором не поддерживаются поправки к конституции.
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Политика , Другое , Дмитрий Песков , КПРФ
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