В Кремле заговорили о дате открытия границ 

Дата возобновления авиасообщения между Россией и другими странами пока не определена. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Вчера, как сообщал «Рамблер», собеседник в одной из авиакомпаний рассказал ТАСС, что Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) планирует направить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложение с 15 июля возобновить международное авиасообщение с 15 государствами, перечень которых будет определен позже.
«Точных дат пока нет», — заявил сегодня Песков.
Он сообщил, что вопрос возобновления авиасообщения между Россией и другими странами находится на повестке дня, а ведомством, отвечающим за принятие соответствующего решения, назвал правительство.
Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями назвал туристическую отрасль одной из самых перспективных отраслей экономики России и одной из самых пострадавших из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Также он заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон.