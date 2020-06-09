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Путин проведет публичное мероприятие в День России 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Путин проведет публичное мероприятие в День России
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в публичном мероприятии 12 июня, в День России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Безусловно. На 12 число запланировано публичное мероприятие. Мы своевременно вас проинформируем о том, что это будет", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент принимать участие в публичных мероприятиях в ближайшее время.
"Это связано с Днем России", — уточнил Песков.
Ранее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой рассказал РИА Новости, что 12 июня в Кремле планируется награждение Героев труда.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Толстой , Владимир Путин , РИА Новости
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