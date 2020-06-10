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Патрушев: перед голосованием по конституции Запад попытается расколоть российское общество 

ТАСС и ещё 105 27 минут назад
Запад заподозрили в желании расколоть россиян
Фото: РИА Новости
Запад может активизировать попытки внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил в интервью "Аргументам и фактам", опубликованном в среду.
"По имеющимся в нашем распоряжении данным, в преддверии этих политических событий (голосованием по поправкам в конституцию и выборам в сентябре — прим. ТАСС) ожидается активизация работы через имеющиеся у них [Запада] возможности, в том числе в российских регионах с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения", — подчеркнул секретарь СБ РФ.
"Планируются шаги по интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны, — добавил он. — Главные задачи — внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием".
Секретарь Совбеза подчеркнул, что дополнительный акцент в этой деструктивной работе, по данным СБ РФ, будет сделан на стимулировании активности так называемых альтернативных профсоюзных организаций.
Патрушев отметил, что в связи с такими угрозами поправки в конституцию, связанные с обеспечением суверенитета, территориальной целостности и недопустимость невмешательства во внутренние дела "более чем своевременны".
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Политика , Общество , Поправки в Конституцию , Николай Патрушев , Сбербанк России , Совет безопасности РФ , Аргументы и Факты , ИТАР-ТАСС
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