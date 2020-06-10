Запад заподозрили в желании расколоть россиян

"По имеющимся в нашем распоряжении данным, в преддверии этих политических событий (голосованием по поправкам в конституцию и выборам в сентябре — прим. ТАСС) ожидается активизация работы через имеющиеся у них [Запада] возможности, в том числе в российских регионах с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения", — подчеркнул секретарь СБ РФ.

"Планируются шаги по интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны, — добавил он. — Главные задачи — внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием".

Секретарь Совбеза подчеркнул, что дополнительный акцент в этой деструктивной работе, по данным СБ РФ, будет сделан на стимулировании активности так называемых альтернативных профсоюзных организаций.

Патрушев отметил, что в связи с такими угрозами поправки в конституцию, связанные с обеспечением суверенитета, территориальной целостности и недопустимость невмешательства во внутренние дела "более чем своевременны".