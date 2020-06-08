Вице-мэр Нефтеюганска заразился коронавирусом 

Коронавирус диагностирован у одного из заместителей главы города Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), все контактировавшие с ним сотрудники администрации ушли на самоизоляцию. Об этом в понедельник сообщил ТАСС мэр города Сергей Дегтярев.
"Да, все так, пока первый анализ [положительный], ждем подтверждения. Роспотребнадзор вынес постановление, часть работников, которые контактировали, ушли на самоизоляцию", — сказал Дегтярев в ответ на вопрос корреспондента ТАСС об уходе на самоизоляцию сотрудников администрации после подтверждения коронавируса у одного из его заместителей.
Он отметил, что на работе администрации города ситуация никак не скажется.
Нефтеюганск — третий по размеру город Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Его население — более 126 тыс. человек.