Вице-мэр Нефтеюганска заразился коронавирусом 

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"Да, все так, пока первый анализ [положительный], ждем подтверждения. Роспотребнадзор вынес постановление, часть работников, которые контактировали, ушли на самоизоляцию", — сказал Дегтярев в ответ на вопрос корреспондента ТАСС об уходе на самоизоляцию сотрудников администрации после подтверждения коронавируса у одного из его заместителей.

Он отметил, что на работе администрации города ситуация никак не скажется.

Нефтеюганск — третий по размеру город Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Его население — более 126 тыс. человек.