«Путин отказал Трампу выделить военных для охраны»

Все новости на карте

Москва — Владимир Путин отклонил просьбу Дональда Трампа предоставить десять тысяч военнослужащих российской армии для охраны периметра безопасности вокруг Белого дома, подтвердили источники в Кремле.

После того, как призыв Трампа ввести войска проигнорировали министр обороны Марк Эспер и генерал Марк Милли, Трамп, как сообщается, огрызнулся: «Ну раз так, я позвоню Владу», — и выбежал вон.

Однако, к великому разочарованию Трампа, на просьбу ввести российские войска Москва отреагировала холодно.

«Со стороны это будет выглядеть ужасно, — сообщил ему Путин. — Хуже того безумия, что ты устроил с Библией. Серьезно, давай же берись за ум».

Как сообщают источники в Белом доме, Трамп впоследствии позвонил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, но абонент не ответил, и сообщения отправились прямиком в голосовую почту.