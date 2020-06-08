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The New Yorker (США): Путин отверг просьбу Трампа выслать 10 000 российских военных на охрану Белого дома 

ИноСМИ 1 час назад
«Путин отказал Трампу выделить военных для охраны»
Фото: Reuters
Трампу не везет не только с родными службами разведки, которые настроены против него. Его призыв ввести войска для охраны Белого дома проигнорировали министр обороны Марк Эспер и генерал Марк Милли. Пришлось звонить Путину, но и тот отказал. Последней надеждой Трампа, по сведениям автора, был Ким Чен Ын
Москва — Владимир Путин отклонил просьбу Дональда Трампа предоставить десять тысяч военнослужащих российской армии для охраны периметра безопасности вокруг Белого дома, подтвердили источники в Кремле.
После того, как призыв Трампа ввести войска проигнорировали министр обороны Марк Эспер и генерал Марк Милли, Трамп, как сообщается, огрызнулся: «Ну раз так, я позвоню Владу», — и выбежал вон.
Однако, к великому разочарованию Трампа, на просьбу ввести российские войска Москва отреагировала холодно.
«Со стороны это будет выглядеть ужасно, — сообщил ему Путин. — Хуже того безумия, что ты устроил с Библией. Серьезно, давай же берись за ум».
Как сообщают источники в Белом доме, Трамп впоследствии позвонил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, но абонент не ответил, и сообщения отправились прямиком в голосовую почту.
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Политика , Марк Эспер , Чен Ким , Дональд Трамп , Владимир Путин , Марк Милли , Москва , США
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