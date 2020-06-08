«Владимир Путин отклонил просьбу Дональда Трампа о предоставлении десяти тысяч военнослужащих российской армии для охраны периметра вокруг Белого дома, подтвердили источники в администрации и Кремле», — написал Боровиц.

«Трамп, как сообщается, огрызнулся: «Я позвоню Владу», — и убежал со встречи», — отметил Боровиц.

По версии писателя, в Москве Трамп также получил бы «холодный ответ».

«Со стороны это будет выглядеть ужасно. Хуже того безумия, что ты устроил с Библией. Тебе пора взяться за ум», — процитировал он воображаемый ответ Путина.

После этого, по мнению Боровица, Трамп позвонил бы лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну , но его звонки сразу бы перевели на голосовую почту.

Как сообщал «Рамблер», афроамериканец Джордж Флойд скончался в Миннеаполисе при задержании 25 мая: полицейский долгое время прижимал его шею коленом к земле.

Афроамериканца задержали после обращения в полицию продавца супермаркета: он заподозрил, что Флойд расплатился с ним поддельной купюрой. Сначала полицейскому предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, позже обвинение переквалифицировали на более тяжкое — убийство второй степени.

Гибель Флойда спровоцировала массовые протесты в Миннеаполисе, которые распространились на другие города и начали сопровождаться погромами. На фоне этого Трамп призывал ввести национальную гвардию в Нью-Йорк.