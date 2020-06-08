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New Yorker: Путин отверг просьбу Трампа ввести войска 

Мария Иванова и ещё 1 55 минут назад
New Yorker опубликовал юмористическую заметку комика и писателя Энди Боровица, который представил, что президент США Дональд Трамп мог бы обратиться за помощью к российскому коллеге Владимиру Путину на фоне протестов.
«Владимир Путин отклонил просьбу Дональда Трампа о предоставлении десяти тысяч военнослужащих российской армии для охраны периметра вокруг Белого дома, подтвердили источники в администрации и Кремле», — написал Боровиц.
В фантазии писателя министр обороны Марк Эспер и генерал Марк Милли отклонили призыв Трампа ввести американские войска.
«Трамп, как сообщается, огрызнулся: «Я позвоню Владу», — и убежал со встречи», — отметил Боровиц.
По версии писателя, в Москве Трамп также получил бы «холодный ответ».
«Со стороны это будет выглядеть ужасно. Хуже того безумия, что ты устроил с Библией. Тебе пора взяться за ум», — процитировал он воображаемый ответ Путина.
После этого, по мнению Боровица, Трамп позвонил бы лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, но его звонки сразу бы перевели на голосовую почту.
Как сообщал «Рамблер», афроамериканец Джордж Флойд скончался в Миннеаполисе при задержании 25 мая: полицейский долгое время прижимал его шею коленом к земле.
Афроамериканца задержали после обращения в полицию продавца супермаркета: он заподозрил, что Флойд расплатился с ним поддельной купюрой. Сначала полицейскому предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, позже обвинение переквалифицировали на более тяжкое — убийство второй степени.
Гибель Флойда спровоцировала массовые протесты в Миннеаполисе, которые распространились на другие города и начали сопровождаться погромами. На фоне этого Трамп призывал ввести национальную гвардию в Нью-Йорк.
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Политика , Видео , Марк Эспер , Чен Ким , Дональд Трамп , Владимир Путин , Марк Милли , США
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