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«Россия готова»: Мишустин порадовал росиян 

Артём Кульша и ещё 22 21 минуту назад
Россия готова постепенно открывать туристический сезон. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Мишустин провел совещание с вице-премьерами. Оно было посвящено в том числе способам преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Мишустин рассказал Путину о будущем российской экономики
В ходе этого мероприятия председатель правительства назвал туристическую отрасль одной из самых пострадавших отраслей российской экономики, а также одной из самых перспективных.
«Ее потенциал крайне высок и в текущих условиях приобретает стратегическое значение», — убежден он.
Премьер-министр назвал спрос на внутренний туризм не проблемой. Таковой он назвал нехватку сервиса по конкурентным ценам и качественной туристической инфраструктуры. Кроме того, он заявил о постепенной готовности страны открывать туристический сезон.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило семь миллионов человек.
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Политика , Видео , Михаил Мишустин
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