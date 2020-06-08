Сегодня, как сообщал «Рамблер», Мишустин провел совещание с вице-премьерами. Оно было посвящено в том числе способам преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

В ходе этого мероприятия председатель правительства назвал туристическую отрасль одной из самых пострадавших отраслей российской экономики, а также одной из самых перспективных.

«Ее потенциал крайне высок и в текущих условиях приобретает стратегическое значение», — убежден он.

Премьер-министр назвал спрос на внутренний туризм не проблемой. Таковой он назвал нехватку сервиса по конкурентным ценам и качественной туристической инфраструктуры. Кроме того, он заявил о постепенной готовности страны открывать туристический сезон.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило семь миллионов человек.