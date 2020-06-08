Депутат порассуждал о проекте почасовой оплаты труда

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Депутат Госдумы Андрей Свинцов рассказал в беседе с RT о причинах разработки законопроекта о введении в России минимального почасового размера оплаты труда.

«Эти мысли у нас давно. Мы постоянно говорим о том, что минимальный размер оплаты труда слишком маленький, особенно в условиях, когда огромное количество людей перешли на удалённое рабочее место… Из-за того, что сегодня ситуация, из-за последствий коронавируса, вот такая вот сложная, миллионы людей находятся в подвешенном состоянии. То есть они юридически, может, потеряли работу, но, тем не менее, продолжают работу вообще без оформления, либо как самозанятые, некоторых с зарплат перевели на «минималку» и так далее», — пояснил Свинцов.

Он отметил, что в таких условиях для того, чтобы работник имел более защищённые права, предлагается сделать минимальную почасовую оплату труда.

«Потому что если разбить действующую минимальную оплату труда на почасовую, то получается, зависит от региона: от 60 до 90 рублей. Мы считаем, что это крайне мало. Если мы всё-таки установим минимальную почасовую оплату труда, то тогда работник будет защищён и будет за меньшее количество часов получать более честную заработную плату», — заключил депутат.

Согласно инициативе, он будет применяться при заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени.