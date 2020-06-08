Высланные из Чехии дипломаты прилетели в Москву

Они прилетели рейсом "Аэрофлота" Прага — Москва. Как передает корреспондент РИА Новости, Рыбаков вышел из зоны прилета с супругой и детьми.

Он сообщил РИА Новости, что озвученная в СМИ версия о том, что якобы он писал в чешские спецслужбы донос на своего начальника, и. о. руководителя представительства Россотрудничества Андрея Кончакова, "естественно, неправда и провокация", а отношения с Кончаковым у него прекрасные. От подробных комментариев он отказался, предложив ориентироваться на сообщения руководства.

Высылка российских дипломатов

Премьер Чехии Андрей Бабиш в пятницу со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию яда рицина дипломатическим работником. Россотрудничество уточнило РИА Новости, что из Чехии выслали и.о. главы представительства агентства в Праге и еще одного его сотрудника.