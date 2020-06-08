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В Москву прилетели высланные из Праги работники Россотрудничества 

РИА Новости и ещё 12 1 час назад
Высланные из Чехии дипломаты прилетели в Москву
Фото: РИА Новости
Высланные из Праги работники Россотрудничества прилетели в Москву, сообщил РИА Новости один из них, сотрудник представительства Игорь Рыбаков.
Они прилетели рейсом "Аэрофлота" Прага — Москва. Как передает корреспондент РИА Новости, Рыбаков вышел из зоны прилета с супругой и детьми.
Он сообщил РИА Новости, что озвученная в СМИ версия о том, что якобы он писал в чешские спецслужбы донос на своего начальника, и. о. руководителя представительства Россотрудничества Андрея Кончакова, "естественно, неправда и провокация", а отношения с Кончаковым у него прекрасные. От подробных комментариев он отказался, предложив ориентироваться на сообщения руководства.
Высылка российских дипломатов
Премьер Чехии Андрей Бабиш в пятницу со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию яда рицина дипломатическим работником. Россотрудничество уточнило РИА Новости, что из Чехии выслали и.о. главы представительства агентства в Праге и еще одного его сотрудника.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в воскресенье, что высылка не отвечает внутренней повестке Праги, отношения с Москвой целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии.
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Комментарии
Политика , Андрей Бабиш , Мария Захарова , Игорь Рыбаков , МИД , Аэрофлот , РИА Новости , Москва , Прага
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