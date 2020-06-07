Высланные дипломаты РФ вылетели из Чехии

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Двое высланных из Чехии российских дипломатов покинули в воскресенье Прагу . Об этом информировал сайт газеты Mlada fronta DNES со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека.

Дипломаты, согласно главе МИД Чехии, вылетели в Москву рейсом "Аэрофлота" , который прибудет в столицу России в 23:50 мск.

5 июня посольство России в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников диппредставительства. До этого о признании дипломатов персонами нон грата заявил на экстренной пресс-конференции премьер-министр Андрей Бабиш

По его словам, дело о доставке российским дипломатом в Прагу яда рицина, о чем писали чешские СМИ на фоне скандала из-за сноса памятника маршалу Ивану Коневу , оказалось полностью вымышленным. Бабиш утверждал, что один из высланных сотрудников дипмиссии намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков. По мнению премьер-министра, действия этого человека привели к "дальнейшему осложнению в чешско-российских отношениях".

В МИД РФ заявили, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.