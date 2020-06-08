Россия обвинила США в двойных стандартах

министерстве иностранных дел России обратили внимание на двойные стандарты властей США на фоне происходящих в стране массовых выступлений против расизма и действий полиции. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

"На протяжении десятилетий Вашингтон указывал другим странам, как они должны себя вести в случае массовых волнений, — говорится в публикации МИД РФ. — Злоупотребляя требованиями "соблюдения основополагающих прав человека", США зачастую разжигали внутренний конфликт в суверенных государствах".

В публикации приводится множество примеров того, как американские власти поощряли беспорядки в разных странах, поддерживая уличные протесты, и вооруженные восстания. Однако, как только речь зашла о собственной стране, риторика американских властей резко поменялась, отмечается в сообщении.

В частности, приведены заявления президента США Дональда Трампа в его микроблоге в Twitter от 2 июня, где он угрожает использовать военных и нацгвардию для силового подавления выступлений протестующих

В заключение МИД РФ рекомендует Вашингтону "вспомнить собственные советы по соблюдению прав человека и, наконец, применить их на практике в собственной стране, вступив с протестующими в мирный цивилизованный диалог".