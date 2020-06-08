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МИД РФ указал на двойные стандарты властей США на фоне беспорядков 

Российская Газета и ещё 3 22 минуты назад
Россия обвинила США в двойных стандартах
Фото: globallookpress.com
В министерстве иностранных дел России обратили внимание на двойные стандарты властей США на фоне происходящих в стране массовых выступлений против расизма и действий полиции. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook.
"На протяжении десятилетий Вашингтон указывал другим странам, как они должны себя вести в случае массовых волнений, — говорится в публикации МИД РФ. — Злоупотребляя требованиями "соблюдения основополагающих прав человека", США зачастую разжигали внутренний конфликт в суверенных государствах".
В публикации приводится множество примеров того, как американские власти поощряли беспорядки в разных странах, поддерживая уличные протесты, и вооруженные восстания. Однако, как только речь зашла о собственной стране, риторика американских властей резко поменялась, отмечается в сообщении.
В частности, приведены заявления президента США Дональда Трампа в его микроблоге в Twitter от 2 июня, где он угрожает использовать военных и нацгвардию для силового подавления выступлений протестующих
В заключение МИД РФ рекомендует Вашингтону "вспомнить собственные советы по соблюдению прав человека и, наконец, применить их на практике в собственной стране, вступив с протестующими в мирный цивилизованный диалог".
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Комментарии 1
Политика , В мире , США , Массовые беспорядки , Дональд Трамп , МИД
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