МИД назвал виновных в плохих отношениях c Чехией

Определенная часть элиты Чехии целенаправленно портит отношения между Москвой и Прагой. При этом ни их ухудшение, ни высылка двух российских дипломатов не отвечают внутренней повестке республики, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
"Это не нужно чехам. У населения, у народа этой страны, мне кажется, есть, во-первых, право решать и выстраивать свое внутреннее отношение к России, к людям, которые живут в нашей стране, к ее повестке. Но ведь их никто не спрашивает. Народ никак не спрашивали относительно того, что вдруг что-то в двусторонних отношениях начало ломаться со стороны Праги.
Никаких вопросов населению относительно того, как выстраивать в этом русле политику, никто также не задавал. Поэтому очевидно, что это никаким образом не отвечает ни прагматичным интересам, ни внутренней повестке, нет этого спроса. Но при этом отношения целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии", — сказала дипломат.
"Кто стоит за этой элитой, мы уже показывали на примере всей этой грязнейшей кампании по переносу и демонтажу памятника [маршалу Ивану] Коневу. Опять партнеры все те же, — указала Захарова. — Партнерство предполагает, что партнер не будет делать хуже. Что же получается: западный партнер все время что-то привносит в ту же самую Чехию, в ее политику, что носит деструктивный характер".
5 июня посольство России в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников диппредставительства. До этого о признании дипломатов персонами нон грата заявил на экстренной пресс-конференции премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, дело о доставке российским дипломатом в Прагу яда рицина, о чем писали чешские СМИ на фоне скандала из-за сноса памятника маршалу Ивану Коневу, оказалось полностью вымышленным. Бабиш утверждает, что один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков. По мнению премьер-министра, действия этого человека привели к "дальнейшему осложнению в чешско-российских отношениях".