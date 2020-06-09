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Захарова оценила заявления США о «причастности» России к беспорядкам 

Российская Газета и ещё 23 9 минут назад
«Не уважают народ»: Захарова о «причастности» РФ к ЧП в США
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Заявлять о том, что за протестами в Соединенных Штатах стоят русские, Кремль и Россия, — значит, не уважать собственный народ или не понимать, что происходит. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что сообщения о причастности России к беспорядкам в США — это миф.
Дипломат отметила, что российские политики неоднократно призывали коллег из США заниматься своими внутренними делами, прежде чем поучать остальных. Москва много лет говорила о проблемах, тщательно скрываемых официальными американскими властями, в частности в сфере прав человека, расизма, рассказала дипломат в интервью "Комсомольской правде".
Напомним, первого июня бывший советник по нацбезопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США, вспыхнувшим из-за гибели афроамериканца от рук полицейских. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал беспочвенными эти утверждения. "Это чушь и чепуха. Мы настроены как раз на прагматичное сотрудничество с США", — подчеркнул дипломат.
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Комментарии 8
Политика , В мире , США , Протесты в России , Массовые беспорядки , Ситуация в мире , Барак Обама , Сюзан Райс , Мария Захарова , Анатолий Антонов , МИД , Комсомольская правда
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