РФ ответила на сообщения о причастности к протестам в США

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По её словам, такие сообщения «не приживаются даже в западных странах».

«Заявлять, как это сделали некоторые представители Демократической партии США, о том, что «за протестами в Штатах стоят русские, Кремль и Россия» — значит просто не уважать собственный народ или не понимать, что происходит», — отметила она в интервью kp.ru.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона отвергает обвинения в причастности к беспорядкам в Соединённых Штатах.