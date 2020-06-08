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Захарова оценила сообщения о «причастности» России к беспорядкам в США 

RT на русском и ещё 19 2 часа назад
РФ ответила на сообщения о причастности к протестам в США
Фото: ТАСС
Предположения о «причастности» России к протестам в США являются примером того, что некоторые американские политики не имеют представления о действительной картине событий, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По её словам, такие сообщения «не приживаются даже в западных странах».
«Заявлять, как это сделали некоторые представители Демократической партии США, о том, что «за протестами в Штатах стоят русские, Кремль и Россия» — значит просто не уважать собственный народ или не понимать, что происходит», — отметила она в интервью kp.ru.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона отвергает обвинения в причастности к беспорядкам в Соединённых Штатах.
1 июня бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс в эфире CNN заявила о своих подозрениях по поводу якобы возможной причастности России к беспорядкам в стране.
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Комментарии
Политика , В мире , США , Массовые беспорядки , Ситуация в мире , Барак Обама , Сюзан Райс , Мария Захарова , Анатолий Антонов , МИД , Демократическая партия США , CNN , Комсомольская правда
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